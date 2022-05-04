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Galatasaray'da Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı! Üç transfer tamamdı ama...

04.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray'da gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik direktörle yollar ayrılmış ve Domenec Torrent göreve getirilmişti. İmparator lakaplı Terim'in ayrılığı sonrasında transfer gerçeği de ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı! Üç transfer tamamdı ama...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.

TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ

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Cim-Bom'da Fatih Terim'le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent'in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.

DEVRE ARASINDA 3 İSİMLE ANLAŞILDI

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Sarı-kırmızılılarda Terim'in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.

GEDSON, ELNENY VE TREZEGUET

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Bu futbolcuların Beşiktaş'la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Gedson Fernandes, Arsenal'de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Medipol Başakşehir'le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.

ALINMAYANLAR PİŞMAN ETTİ

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Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir'e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elneny ise İngiliz devi Arsenal'de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Trezeguet, Başakşehir'de 10 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı. Gedson ise Rize'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Milliyet)

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