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Galatasaray'da Fatih Terim görevi bırakıyor!

16.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasının ardından istifa edeceği iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılı takımın Terim'in boşluğunu Başakşehir'den ayrıldıktan sonra boşta bekleyen Okan Buruk'la dolduracağı belirtildi. Camianın bir kısmı Terim'in ayrılık ihtimalini doğrulamıyor, ancak istifa etme durumunu kuvvetli görenler de var.

Galatasaray'da Fatih Terim görevi bırakıyor!

Göztepe karşılaşmasının ardından Fatih Terim'in görevden ayrılacağı öne sürüldü. Terim'in yorgun olduğu ve önümüzdeki sezon başkanlık düşündüğü de iddialar arasında. Terim'in ayrılması halinde yerine Okan Buruk'un geçeceğini iddiaları ise kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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"FATİH HOCA VARKEN DÜŞÜNMEM"

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Okan Buruk, "Galatasaray ile adımın geçmesi gurur verici. Elbette Galatasaray'da çalışmayı hayal ediyorum. Ancak Fatih Terim oradayken böyle bir düşüncem olmaz. Orası benim yuvam ve tabii ki çalışmak isterim. Galatasaray'ı geri çeviremezsiniz" açıklamasında bulunmuştu. Terim'in kendi kararıyla ayrılması söz konusu olursa Okan Buruk'un bu görevi geri çevirmeyeceği belirtiliyor.


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