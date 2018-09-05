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Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren deneyimli teknik adam Fatih Terim'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yer almadı. Antrenmanı sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Berk Benlioğlu da ziyaret etti. Berk, teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren deneyimli teknik adam Fatih Terim'in doğum günü kutlandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular ile birlikte tüm çalışanlar tarafından organize edilen sürpriz kutlamada Fatih Terim için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray fatih terim

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