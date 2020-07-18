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Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefindeki isim Yunus Mallı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Değişen yabancı kuralı sonrası Galatasaray hedefini belirledi. Wolfsburg, 28 yaşındaki orta saha için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Cimbom ise 2.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek için görüşmeleri sürdürüyor. Belhanda satılırsa bu transfer sonlandırılacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefindeki isim Yunus Mallı

Galatasaray, TFF’nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası gurbetçi transferine hız verdi. Teknik Direktör Fatih Terim, Wolfsburg’da forma giyen Yunus Mallı’yı listenin ilk sırasına yazdı. Bu sezonun devre arasında Union Berlin’e kiralanan 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Wolfsburg yetkilileri de 2021 Haziran’ında sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu satmayı planlıyor. Mainz’dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Yunus için Alman ekibi, 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-Kırmızılılar ise bu paranın yarısını yani 2.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

BU SEZON SADECE 1 ASİSTİ VAR

Yunus için Wolfsburg’a Avrupa’nın başka bir takımından değerli bir teklif gelmiş değil. Bu nedenle transferde eli güçlü olan Sarı-Kırmızılılar, bonservis sorununu ise Belhanda, Feghouli ve Falcao’nun olası satışından gelecek sıcak para ile çözmek istiyor. Yunus Mallı sezonun ilk devresinde sadece 9 kez Wolfsburg’un kadrosunda yer aldı. Devre arasında U.Berlin’e kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, yeni takımının formasını ilk kez 18 Ocak 2020 tarihinde Leipzig’e karşı giydi. Mayıs ayında koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Yunus, 9’u ilk 11’de olmak üzere 13 maçta Union Berlin forması giydi. Yunus, sezonu golsüz tamamlarken, bir asistle yetindi.

GÖRÜŞMELERİ KENDİ YAPMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabilen Yunus’u iyi bir hamle oyuncusu olarak görüyor. Başarılı oyuncunun menajerliğini amcası İlhan Mallı yapıyor. Fatih Terim, Milli Takım Futbol Direktörü olduğu dönemde Almanya’ya giderek Yunus Mallı ile görüşmeler yapmıştı... Bu görüşme sonrası gurbetçi yıldız Milli Takımımızı tercih etmişti. Alman ve Türk pasaportu olan Yunus Mallı, Almanya U21 ve alt yaş kategori milli takımlarında forma giydi. Yunus, Milli takımda 25 maça çıktı.

(AKŞAM)


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