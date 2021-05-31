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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi

31.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi

Sarı-kırmızılı takımın başında 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birini imza atan Terim, Süper Lig'de yaşadığı 8 şampiyonlukla da Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray'da 2017 yılının aralık ayında 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 67 yaşındaki teknik adam, görevde yaptığı son 3,5 sezonda 2 Süper Lig, birer de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli teknik adamın sözleşmesi son buldu.

YENİ YÖNETİM BEKLENİYOR

Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, kendisinin ve 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulu kazanacak yönetimin tavrına göre belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan seçimli genel kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yeni seçim tarihi olarak 19 Haziran açıklanırken, bu süreye kadar kulübü mevcut yönetim idare edecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Terim ile devam etmeyeceklerini kamuoyuna açıklarken, başkan adaylarından Metin Öztürk ve Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla çalışacaklarına yönelik beyanlarda bulundu.

20 KUPA KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşan Terim, Süper Lig'de üst üste en fazla şampiyon olan teknik adam unvanını aldı ve şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Fatih Terim, ligde yaşadığı 8 şampiyonlukla da en fazla şampiyon olan teknik direktör olarak kırılması zor bir rekorun da sahibi konumunda.

12 FUTBOLCUNUN SÖZLŞEMESİ SONA ERDİ

Galatasaray'da bugün itibarıyla kiralık ve mukaveleli 12 futbolcunun sözleşmesi sonlandı.

Sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo ve Halil Dervişoğlu ile mukaveleleri olan Arda Turan, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Ömer Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sözleşme süreleri tamamlandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sevinmeyin kuşlar azrailiniz çok yakında başınıza bela olmak için geri dönecek.
haberlerde olmadığı gün yok. sevmeye çalışalım bari. çok zor olacak ama.

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