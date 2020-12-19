Galatasaray'da Fatih Terim kaç maç ceza alacak?

Galatasaray, ligin 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 68. dakikasında Galatasaray bir pozisyonda faul bekledi ancak hakem Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi.

"EYYAMCI, EVDE ANLAT FATİH TERİM'İ ATTIM DİYE! AHLAKSIZ"

Bu karar sonrası Arda Turan başta olmak üzere birçok futbolcu hakeme yoğun itirazda bulundu. Hakem Öğretmenoğlu ilk önce Arda Turan'a sarı kart gösterdi ve ardından yedek kulübesine yöneldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin 69. dakikasında direk olarak kırmızı kart gördü. Terim kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazlarını sürdürdü ve "Eyyamcı, evde anlat Fatih Terim'i attım diye! Ahlaksız" dedi.

MAÇ SONUNDA SAHAYA İNDİ

Terim kırmızı kart görmesinden sonra tribüne gönderildi. Karşılaşmanın 2-1 bitmesinden sonraysa sahaya indi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre doğrudan kırmızı kart görüldüğünde tedbir başlıyor. Kırmızı kart gören teknik direktör soyunma odasına ve yedek kulübesine inemiyor.

FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Fatih Terim doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacaktı. Hakemin raporuna göre bu cezanın artabileceği belirtiliyor. Ancak Fatih Terim sahaya girerek kendini büyük bir riske atmış oldu. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.