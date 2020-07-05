Galatasaray'da Feghouli hangi maçları kaçıracak?

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördü. Feghouli’nin kırmızı kart karnesinde bir detay dikkati çekti.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında İstanbul’da oynanan maçta Feghouli, 32.dakikada rakibi Da Costa’ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Feghouli, direkt kırmızı kart gördüğü için takımını sonraki 2 maçta yalnız bırakacak. Feghouli, gelecek hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maç ve bir sonraki hafta iç sahada yapılacak Ankaragücü karşılaşmasında sahada olmayacak.
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