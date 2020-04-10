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Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Trezeguet iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Trezeguet iddiası

Younes Belhanda'nın yakın dostu olan Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan bir transfer iddiası geldi. Lonjon, twitter hesabından sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü.

Lonjon'un iddiasına göre, Galatasaray sezon sonunda Sofiane Feghouli'yi elden çıkarabilirse yerine Trezeguet'yi renklerine bağlayacak.

25 yaşındaki yıldız, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig'de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

(SPORX)

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