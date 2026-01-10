Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi ipler koptu! Flaş kadro dışı kararı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve gözden çıkarılan Yusuf Demir ile yönetim arasında "para krizi" patlak verdi. Devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan genç futbolcunun talepleri, Sarı-Kırmızılı idarecileri kızdırdı.

"MAAŞIMI İSTERİM" RESTİ

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'i isteyen kulüplerden bonservis talep etmeyerek oyuncunun önünü açtı. Ancak Yusuf Demir'in, sezon sonuna kadar alacağı olan 600 bin Euro'luk maaşını talep etmesi ve "Paramı almadan gitmem" tavrı sergilemesi ipleri kopardı.

A TAKIMLA İDMANA ÇIKAMAYACAK!

Bu talep karşısında oldukça sinirlenen Galatasaray yönetiminin, radikal bir karar alarak Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya hazırlandığı iddia edildi. Kararın resmiyet kazanması durumunda genç oyuncu, artık A takımla antrenmanlara çıkamayacak ve takımdan ayrı çalışacak.