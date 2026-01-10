SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi ipler koptu! Flaş kadro dışı kararı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılı kulüpte sular durulmuyor! Kendisine kulüp bulması istenen ancak ayrılmamakta direten Yusuf Demir, bardağı taşırdı. "600 bin Euro'mu verin öyle gideyim" diyen genç oyuncu yönetimi çileden çıkardı. Florya'da kapılar yüzüne kapanıyor, A takımla antrenmanlar hayal oldu!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi ipler koptu! Flaş kadro dışı kararı
Emre Şen
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve gözden çıkarılan Yusuf Demir ile yönetim arasında "para krizi" patlak verdi. Devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan genç futbolcunun talepleri, Sarı-Kırmızılı idarecileri kızdırdı.

"MAAŞIMI İSTERİM" RESTİ

Galatasaray da Fenerbahçe derbisi öncesi ipler koptu! Flaş kadro dışı kararı 1

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'i isteyen kulüplerden bonservis talep etmeyerek oyuncunun önünü açtı. Ancak Yusuf Demir'in, sezon sonuna kadar alacağı olan 600 bin Euro'luk maaşını talep etmesi ve "Paramı almadan gitmem" tavrı sergilemesi ipleri kopardı.

A TAKIMLA İDMANA ÇIKAMAYACAK!

Galatasaray da Fenerbahçe derbisi öncesi ipler koptu! Flaş kadro dışı kararı 2

Bu talep karşısında oldukça sinirlenen Galatasaray yönetiminin, radikal bir karar alarak Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya hazırlandığı iddia edildi. Kararın resmiyet kazanması durumunda genç oyuncu, artık A takımla antrenmanlara çıkamayacak ve takımdan ayrı çalışacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Kupa'da "yağmurluk" krizi! Sosyal medya yıkılıyor: "Biri mont gibi, diğeri çöp poşeti!"Süper Kupa'da "yağmurluk" krizi! Sosyal medya yıkılıyor: "Biri mont gibi, diğeri çöp poşeti!"
Süper Kupa öncesi ortalık savaş alanına döndü! Olimpiyat Stadı'nda güvenlik güçleri araya girdiSüper Kupa öncesi ortalık savaş alanına döndü! Olimpiyat Stadı'nda güvenlik güçleri araya girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.