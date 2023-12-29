Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Hakim Ziyech krizi!

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Bu yıl düzenli forma giyemeyerek taraftarın tepkisini alan Faslı oyuncunun takımdan ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA YOK

Hakim Ziyech'in teknik heyetle konuşarak ağrıları olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe maçına gitmediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı iddia edilen yıldız oyuncunun devre arasında transfer olmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY FAYDALANMAK İSTİYOR

Hakim Ziyech'in bu tavrına karşı Okan Buruk'un yıldız oyuncudan faydalanmak istediği ama Hakim Ziyech'ten beklediği karşılığı alamadığı öğrenildi.





