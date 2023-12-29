SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Hakim Ziyech krizi!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Hakim Ziyech krizi!

29.12.2023 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bir süredir sakatlıklarla boğuşan Hakim Ziyech'in Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi teknik heyetle konuşarak bu maçta da forma giyemeyeceğini söylemesinin ardından dedikodular tavan yaptı.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Hakim Ziyech krizi!
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Bu yıl düzenli forma giyemeyerek taraftarın tepkisini alan Faslı oyuncunun takımdan ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA YOK

GCdk2ZsWsAAdzaI

Hakim Ziyech'in teknik heyetle konuşarak ağrıları olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe maçına gitmediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı iddia edilen yıldız oyuncunun devre arasında transfer olmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY FAYDALANMAK İSTİYOR

530021

Hakim Ziyech'in bu tavrına karşı Okan Buruk'un yıldız oyuncudan faydalanmak istediği ama Hakim Ziyech'ten beklediği karşılığı alamadığı öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zaha ve Bailly'ye büyük şokZaha ve Bailly'ye büyük şok
Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepkiFatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki
Nuri Şahin, dünya devi Dortmund'un teknik direktörü oluyor!Nuri Şahin, dünya devi Dortmund'un teknik direktörü oluyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech bahçe maçı oynanacak maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

Süper Lig'de sürpriz ayrılık!

Süper Lig'de sürpriz ayrılık!

Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

Aybaba'dan kadro dışı açıklaması! "Yürüyüşlerinde sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

F.Bahçe maçında yok! G.Saray'a kötü haber

F.Bahçe maçında yok! G.Saray'a kötü haber

Görülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştu

Görülmemiş tesadüf! Terim yıldızına 11 yıl sonra kavuştu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.