Galatasaray'da Fenerbahçe maçının primi açıklandı! Futbolcuları memnun eden rakam...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Kemerburgaz'da futbolcularıyla buluştu ve söz verdiği primi açıkladı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Fenerbahçe maçından önce takımla toplantı yapan Dursun Özbek, galip gelmeleri durumunda prim vereceğini söylemişti. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönünce, söz verilen primi almaya hak kazandı.

TAM 50 MİLYON TL

Dursun Özbek, galibiyet sonrası bu primin 50 milyon TL (1.2 milyon euro) olduğunu belirtti. Galatasaraylı futbolcular, primi alkışlarla karşıladı ve Dursun Özbek'e teşekkür etti.