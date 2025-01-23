Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçındaki performansı sonrası taraftarın eleştirisi alan Fernando Muslera büyük üzüntü yaşıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ıslıklanan ve doğrudan soyunma odasına giden Muslera gerçekleri ortaya çıktı.
Bu olay sonrası Okan Buruk'un özel görüşmesi de Muslera için yeterli olmadı. Taraftarın yaptığı hareket nedeniyle çok kırgın olan Muslera, kontratının bitmesiyle birlikte ülkesine dönme kararı aldı.
38 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını yönetime bildirdi. Ailesinin Uruguay'da yaşamak istemesi sebebiyle bu kararı aldığını söyleyen Muslera, taraftarın kendisini ıslıklamasının ardından kesin kararı verdi.
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