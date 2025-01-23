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Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 09:05
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçı sonrası ıslıklanan ve taraftarla problem yaşayan Fernando Muslera'nın kesin olarak takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Soyunma odasında büyük üzüntü yaşayan Uruguaylı eldivenin, "Ben bunu hak etmedim, çok üzgünüm ve kırgınım." dediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçındaki performansı sonrası taraftarın eleştirisi alan Fernando Muslera büyük üzüntü yaşıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ıslıklanan ve doğrudan soyunma odasına giden Muslera gerçekleri ortaya çıktı.

İKNA EDEMİYORLAR!

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Bu olay sonrası Okan Buruk'un özel görüşmesi de Muslera için yeterli olmadı. Taraftarın yaptığı hareket nedeniyle çok kırgın olan Muslera, kontratının bitmesiyle birlikte ülkesine dönme kararı aldı.

YÖNETİME BİLDİRDİ

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38 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını yönetime bildirdi. Ailesinin Uruguay'da yaşamak istemesi sebebiyle bu kararı aldığını söyleyen Muslera, taraftarın kendisini ıslıklamasının ardından kesin kararı verdi.

Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan Ayrılması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Muslera'nın ayrılması doğru bir karar
Taraftarın tepkisi haksızdı
Muslera'nın Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum
Bu durum kulübe zarar verebilir

Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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