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Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2021 11:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Maçta Fernando Muslera'nın kaleye geçmesi bekleniyor. Fernando Muslera, geçen sene kaval kemiği iki yerinden kırılınca tam 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor

Galatasaray, Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir, kırmızı kart cezalısı Diagne ile tedavisi süren Omar da karşılaşmada forma giyemeyecek. Mücadelede Muslera’nın kaleye geçmesi bekleniyor.

Uruguaylı file bekçisi, tam 220 gün sonra formasına kavuşuyor. 7 ay 6 gündür takımından uzak kalan Muslera'nın yokluğunda Galatasaray, o günkü Rizespor karşılaşması da dahil olmak üzere 31 resmi maç oynadı. Bu süreçte 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi elde eden sarı kırmızılı takım, 53 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Muslera'nın yerine kaleyi koruyan iki isimden; Okan Kocuk 18 maçta 28 gol, Fatih Öztürk ise 13 maçta 9 gol yedi.

Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki file bekçisi için, teknik direktör Fatih Terim, "Denizlispor maçında oynayacak" demişti. Nando'nun bugünkü mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu habere sevindim. Muslera efendi ve mesleğinde çok çok iyi birisi. Böyle iyi bir rakibin sahalarda olması sevindirici...
Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu habere sevindim. Muslera efendi ve mesleğinde çok çok iyi birisi. Böyle iyi bir rakibin sahalarda olması sevindirici..
Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu habere sevindim. Muslera efendi ve mesleğinde çok çok iyi birisi. Böyle iyi bir rakibin sahalarda olması sevindirici.
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