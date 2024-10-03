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Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale ona emanet! Menajeri ile görüşme sağlandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 14:45
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Galatasaray'ın kalesini 2011 yılından bu yana koruyan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni kaleci iddiaları ortaya atılırken, Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı file bekçisinin ardından kaleyi emanet edeceği isim için dikkat çeken bir isim gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale ona emanet! Menajeri ile görüşme sağlandı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılı kulüp ile adeta özdeşleşerek taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera için sezon öncesi ayrılık söylentileri konuşulurken, yönetim Muslera ile olan sözleşmesini yenileyerek bu söylentilere noktayı koymuştu.

Tüm bunlara rağmen Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı yeni kaleci için iddialar ortaya atılırken, Muslera'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Az kaldı' paylaşımı da kafaları oldukça karıştırmıştı.

PAYLAŞIMI 'VEDA'YI AKILLARA GETİRDİ

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37 yaşındaki oyuncu kişisel sosyal medya hesabından 'Az kaldı' yazarak kum saati emojisi paylaşılırken kimi futbol severler bu paylaşımı veda olarak nitelendirdi.

O MENAJER İLE GÖRÜŞME SAĞLADI

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Muslera'nın bu hamlesi sonrası da ayrılık iddiaları daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, tam bu dedikoduların esnasında Galatasaray'da transferin patronları İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Sloven menajer Denis Selimovic'i ağırlaması söylentileri de beraberinde getirmişti.

MUSLERA SONRASI O GELİYOR

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İddiaya göre, Hatipoğlu Sloven menajer ile Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek planlamasında Muslera'nın ardından kaleyi bonservisi Chelsea'de olan ve Fransız ekibinde kiralık oynayan Djordje Petrovic'e emanet edeceği iddialar arasında.

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