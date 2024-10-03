Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kale ona emanet! Menajeri ile görüşme sağlandı

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılı kulüp ile adeta özdeşleşerek taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera için sezon öncesi ayrılık söylentileri konuşulurken, yönetim Muslera ile olan sözleşmesini yenileyerek bu söylentilere noktayı koymuştu.

Tüm bunlara rağmen Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı yeni kaleci için iddialar ortaya atılırken, Muslera'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Az kaldı' paylaşımı da kafaları oldukça karıştırmıştı.

PAYLAŞIMI 'VEDA'YI AKILLARA GETİRDİ

37 yaşındaki oyuncu kişisel sosyal medya hesabından 'Az kaldı' yazarak kum saati emojisi paylaşılırken kimi futbol severler bu paylaşımı veda olarak nitelendirdi.

O MENAJER İLE GÖRÜŞME SAĞLADI

Muslera'nın bu hamlesi sonrası da ayrılık iddiaları daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, tam bu dedikoduların esnasında Galatasaray'da transferin patronları İbrahim Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Sloven menajer Denis Selimovic'i ağırlaması söylentileri de beraberinde getirmişti.

MUSLERA SONRASI O GELİYOR

İddiaya göre, Hatipoğlu Sloven menajer ile Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek planlamasında Muslera'nın ardından kaleyi bonservisi Chelsea'de olan ve Fransız ekibinde kiralık oynayan Djordje Petrovic'e emanet edeceği iddialar arasında.