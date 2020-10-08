Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.
Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da oynanan Rizespor maçında rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uruguaylı kaleci daha sonra ameliyat olarak 6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
Bu gelişmenin ardından kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden sarı kırmızılılar, sakatlık sürecinin yeni sezona da sarkması nedeniyle sezon başında Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişlerdi. (Akşam)
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