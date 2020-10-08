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Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2020 20:19 | Son Güncelleme

14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan ve en erken aralık ayının ortasında sahalara dönebileceği açıklanan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguaylı file bekçisinin hızlı bir şekilde iyileştiği ve kasım ayında sahalara döneceği öğrenildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da oynanan Rizespor maçında rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uruguaylı kaleci daha sonra ameliyat olarak 6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden sarı kırmızılılar, sakatlık sürecinin yeni sezona da sarkması nedeniyle sezon başında Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü transfer etmişlerdi. (Akşam)

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