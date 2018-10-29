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Derbi öncesi Galatasaray'da deprem!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'a, Mariano'dan sonra bir başka Brezilyalı yıldızından daha kötü haber geldi. Fernando'nun, Cuma günkü Fenerbahçe derbisine yetişmesi zora girdi.

Derbi öncesi Galatasaray'da deprem!

Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Galatasaraylı Fernando'nun ağrılarının devam ettiği belirtildi.

Fernando ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başlarken Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı.

FERNANDO

Feghouli ile birlikte Onyekuru da, Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenirken Fernando'nun ise yapılan kontrolleri sonrasında Cuma günkü maçta forma giyme olasılığının düştüğü belirtildi. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
fernando Galatasaray Fenerbahçe

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