Derbi öncesi Galatasaray'da deprem!

Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Galatasaraylı Fernando'nun ağrılarının devam ettiği belirtildi.
Fernando ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başlarken Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı.
Feghouli ile birlikte Onyekuru da, Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenirken Fernando'nun ise yapılan kontrolleri sonrasında Cuma günkü maçta forma giyme olasılığının düştüğü belirtildi. (Futbol Arena)
Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!
Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!
Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir
Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri
Empoli 1 - 2 Juventus
Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
G.Saray'da ayrılık rüzgarı!
Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum