Galatasaray'da flaş gelişme! Karar verildi... O oyuncuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferle yollar ayrılıyor.

CUESTA TRANSFER LİSTESİNDE

Sarı-Kırmızılı ekibin devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Hâl böyle olunca Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı. Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon Euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.

HENÜZ TALEBİ YOK

Danimarkalı oyuncu, eğer gelecek sezon kariyerini Galatasaray’da sürdürmeyi isterse bir görüşme yapılacak. Yapılacak toplantı sonrasında Danimarkalı oyuncunun kalmasına onay verilmesinin bir hayli yüksek bir ihtimal olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Fakat şu ana kadar Nelsson cephesinden böyle bir talep gelmediği belirtildi