Galatasaray'da flaş iddia! Caner Erkin Fatih Terim ile görüştü...

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor
Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.
Takvim'in haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.
Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.
Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.
F.Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.
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