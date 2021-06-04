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Galatasaray'da flaş iddia! Caner Erkin Fatih Terim ile görüştü...

04.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin'le disiplinsiz hareketleri nedeniyle yeniden yolların ayrılacağı öne sürülüyor. İddialara göre kendisine takım arayan tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'le temasa geçti ve "Galatasaray'a gelebilirim" dedi.

Galatasaray'da flaş iddia! Caner Erkin Fatih Terim ile görüştü...

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"

Takvim'in haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

34 MAÇTA 9 ASİST

Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.

CANER GİDERSE FİLİP NOVAK KALACAK

F.Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sorunlu ve çirkef bir futbolcu, yaramaz GS'ye...
canerı gökhanı alanda hata sosa 36 yaşında lig kupa avrupa kupası 60 mac kaldıramaz perottı sakat 3 mac oynar 1 sene yatar istemıyoruz FENERBAHCEME yakılacsk topcular alınmalı yaşlı çopcularıda istemiyoruz vadıfsız topcuları istemıyoruz muzmin sakat ıstemıyoruz
lütfen gelmesin vadesi geçmiş oyuncuları almadın

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