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Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Ligde ikinci sırada yen alan, Şampiyonlar Ligi'ne ise galibiyetle başlayan Galatasaray'da şok gelişme.

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Yine Galatasaray, yine zamanında ödenemeyen paralar. Cimbom’da yerli futbolcular başka, yabancılar ise başka muamele görüyor. Sarı-kırmızılılarda yerli futbolcuların geçen sezondan alacaklarının bile bulunduğu, bu sezon ise aylık maaşlarının ödenmediği belirlendi.

Buna karşın yönetim yabancılara ödemeyi ise ihmal etmedi ve yasal süreler içinde paraları hesaba geçti. Böylece sezon başından beri sadece 26 dakika oynayan Feghouli parasını zamanında alırken, Türk oyuncular alamadı.

Yerliler zamanında kendilerine yapılmayan ödemeler konusunda ses çıkarmadı ama ister istemez bu durum Florya’da polemik konusu oldu.

Futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda olan sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Yönetimin ay sonundaki kongrenin ardından bu konuda harekete geçeceği belirtiliyor.

Bu arada dövizle anlaşması olan yerli futbolcularda kur endişesi sardı. Euro kurunun 5.40’a sabitleneceği konuşulurken, bu durumun futbolcuların gelirlerinde neredeyse yüzde 30’a yakın kayıp anlamına geldiği bildirildi. Bu nedenle oyuncuların keyfini kaçırdığı belirtildi.

(MİLLİYET)

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