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Galatasaray’da futbol şubesi sorumluluğu kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili!

23.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü’nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Galatasaray’da futbol şubesi sorumluluğu kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili!

Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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