Galatasaray'da galibiyete rağmen Okan Buruk'tan oyunculara eleştiri!

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 68’inci dakikada Oliveira kaydetti. Maçın ardından konuşan Okan Buruk, takımından daha iyi performans beklediğini söyledi

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

"Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor."

"BİREYSEL PERFORMANSLAR ARTMALI"

"Hakim Ziyech'i tekrar oyun içine soktuk. Oynamayan 3 oyuncuya şans verdik. Bir yandan maç kazanmaya çalışıyoruz, bir yandan oyuncuları hazırlıyoruz. Ortalama bir maç performansı sergiledik. Şampiyonlar Ligi'nde bunun üstüne çıktık. Daha iyi olmalıyız. Bireysel performanslar artmalı."





