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Galatasaray'da galibiyete rağmen Okan Buruk'tan oyunculara eleştiri!

28.10.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 68’inci dakikada Oliveira kaydetti. Maçın ardından konuşan Okan Buruk, takımından daha iyi performans beklediğini söyledi

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

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"Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor."

"BİREYSEL PERFORMANSLAR ARTMALI"

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"Hakim Ziyech'i tekrar oyun içine soktuk. Oynamayan 3 oyuncuya şans verdik. Bir yandan maç kazanmaya çalışıyoruz, bir yandan oyuncuları hazırlıyoruz. Ortalama bir maç performansı sergiledik. Şampiyonlar Ligi'nde bunun üstüne çıktık. Daha iyi olmalıyız. Bireysel performanslar artmalı."

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