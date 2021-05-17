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Galatasaray'da Gedson Fernandes gerçeği ortaya çıktı

17.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımla Galatasaray'dan ayrıldığını duyuran Gedson Fernandes'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'ın devre arasında Benfica’dan kiraladığı ve 1 sezon daha kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes’in Malatya maçı biter bitmez sarı kırmızılılara veda etmesinin nedeni ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar sezonun son maçında stada sınırlı sayıda seyirci alırken gösterilen yoğun ilgi nedeniyle maç öncesi taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin Fernandes’in kardeşiyle de tartışma yaşadığı ifade edilirken durumu maç sonu öğrenen Portekizli yıldız, yönetimden kimse ile görüşmeden sosyal medyadan sarı kırmızılılara veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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