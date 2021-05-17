Galatasaray'da Gedson Fernandes gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'ın devre arasında Benfica’dan kiraladığı ve 1 sezon daha kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes’in Malatya maçı biter bitmez sarı kırmızılılara veda etmesinin nedeni ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar sezonun son maçında stada sınırlı sayıda seyirci alırken gösterilen yoğun ilgi nedeniyle maç öncesi taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan arbedede güvenlik görevlilerinin Fernandes’in kardeşiyle de tartışma yaşadığı ifade edilirken durumu maç sonu öğrenen Portekizli yıldız, yönetimden kimse ile görüşmeden sosyal medyadan sarı kırmızılılara veda etti.

