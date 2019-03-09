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Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 hafta yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Göksenin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 hafta yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Göksenin Köksal, antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerinin ardından Göksenin'in sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

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