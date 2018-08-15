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Galatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis’le yaşadığı maddi problemler nedeniyle golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekibi Watford’un Nijerya asıllı İtalyan forveti Okaka’yı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini ikna etmek üzere.

Galatasaray'da Gomis'in yerine Okaka geliyor

Galatasaray’da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka’nın kiralanmasına sıcak bakıyor.

Premier Lig’in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan Watford’da Okaka kadroya alınmadı. Futbol hayatına İtalya’da Roma’da başlayan Okaka, A takıma çıktıktan sonra sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma’ya kiralandı. 2012 yılında Parma’ya bonservisiyle geçen Okaka, Spezia Calcio takımına kiralanırken, 2014’te ise Sampdoria’ya transfer oldu.

Sampdoria’dan 2015 yılında Anderlecht’e geçen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, burada kendini göstererek 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2016 yaz transfer döneminde Watford’un yolunu tutmuştu. Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (YENİ ŞAFAK)

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Bafetimbi Gomis Okaka watford Spor Toto Süper Lig

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