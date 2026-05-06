Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş

Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili bugüne kadar bilinen tüm ezberleri bozan bir haber geldi. Samsunspor maçıyla otomatik uzadığı sanılan sözleşme maddesinin, aslında sezon başında bizzat oyuncu ve yönetim tarafından masada değiştirildiği ortaya çıktı.

LEMINA’DA "SÖZLEŞME" TERS KÖŞESİ! O MADDE ASLINDA ÇOKTAN SİLİNMİŞ...

Galatasaray’da Mario Lemina’nın 32. maçıyla birlikte sözleşmesinin otomatik uzadığı bilgisi yanlış çıktı! Gazeteci Ali Naci Küçük’ün Türkiye gazetesindeki haberine göre; Gabonlu yıldızın kontratındaki "%60" şartı sezon içinde kaldırıldı. İşte Lemina’nın geleceğini belirleyecek yeni senaryo ve zamlı maaş detayı...

OTOMATİK UZAMA MADDESİ İPTAL EDİLMİŞ

Sarı-kırmızılı camiada, Lemina’nın Samsunspor maçında ilk 11’de yer almasıyla sözleşmesinin 1 yıl daha uzadığı düşünülüyordu. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Sözleşme ilk imzalandığında var olan "Maçların %60'ına ilk 11 çıkarsa uzar" maddesi, iki tarafın mutabakatıyla iptal edildi. Lemina, sezon başında bu kısıtlamayı kaldırtarak geleceğini tamamen teknik heyetin onayına bırakmayı tercih etti.

HEM MADDE KALKTI HEM ZAM GELDİ

Gabonlu oyuncu, sadece sözleşme maddesini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda kulüpten maaş artışı da talep etti. Yıllık 2,5 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusunun ücretine zam yapıldığı ve karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin serbest hale getirildiği öğrenildi. Yani Lemina, şu an için gelecek sezon adına otomatik bir garantiye sahip değil.

SON KARAR OKAN BURUK’TA

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan "joker" oyuncu hakkındaki nihai karar, tamamen teknik direktör Okan Buruk’un raporuna endeksli. Buruk, oyuncunun performansından memnun kalırsa yönetim masaya oturacak; aksi takdirde 30 Haziran itibarıyla yollar ayrılacak. Yeni yönetimin de bu konudaki tavrı Buruk'un çizdiği yol haritası olacak.

KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK KAPIDA

Öte yandan haberde Galatasaray'daki diğer yıldızlar için de kritik bilgiler paylaşıldı:

Mauro Icardi: Sözleşmesi bitiyor ve yollar ayrılıyor.

Davinson Sanchez & Torreira: Gelen cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

Barış Alper Yılmaz: Hem kulübün hem de oyuncunun kariyer hedeflerine uygun bir teklif gelirse gidişine onay verilecek.