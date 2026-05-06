SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması hız kesmeden devam ederken, takımdan ayrılacak ve sözleşmesi bitecek isimler için kararlar alındı.

Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş
Burak Kavuncu

Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili bugüne kadar bilinen tüm ezberleri bozan bir haber geldi. Samsunspor maçıyla otomatik uzadığı sanılan sözleşme maddesinin, aslında sezon başında bizzat oyuncu ve yönetim tarafından masada değiştirildiği ortaya çıktı.

LEMINA’DA "SÖZLEŞME" TERS KÖŞESİ! O MADDE ASLINDA ÇOKTAN SİLİNMİŞ...

Galatasaray da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş 1

Galatasaray’da Mario Lemina’nın 32. maçıyla birlikte sözleşmesinin otomatik uzadığı bilgisi yanlış çıktı! Gazeteci Ali Naci Küçük’ün Türkiye gazetesindeki haberine göre; Gabonlu yıldızın kontratındaki "%60" şartı sezon içinde kaldırıldı. İşte Lemina’nın geleceğini belirleyecek yeni senaryo ve zamlı maaş detayı...

OTOMATİK UZAMA MADDESİ İPTAL EDİLMİŞ

Galatasaray da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sarı-kırmızılı camiada, Lemina’nın Samsunspor maçında ilk 11’de yer almasıyla sözleşmesinin 1 yıl daha uzadığı düşünülüyordu. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Sözleşme ilk imzalandığında var olan "Maçların %60'ına ilk 11 çıkarsa uzar" maddesi, iki tarafın mutabakatıyla iptal edildi. Lemina, sezon başında bu kısıtlamayı kaldırtarak geleceğini tamamen teknik heyetin onayına bırakmayı tercih etti.

HEM MADDE KALKTI HEM ZAM GELDİ

Galatasaray da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş 3

Gabonlu oyuncu, sadece sözleşme maddesini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda kulüpten maaş artışı da talep etti. Yıllık 2,5 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusunun ücretine zam yapıldığı ve karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin serbest hale getirildiği öğrenildi. Yani Lemina, şu an için gelecek sezon adına otomatik bir garantiye sahip değil.

SON KARAR OKAN BURUK’TA

Galatasaray da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş 4

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan "joker" oyuncu hakkındaki nihai karar, tamamen teknik direktör Okan Buruk’un raporuna endeksli. Buruk, oyuncunun performansından memnun kalırsa yönetim masaya oturacak; aksi takdirde 30 Haziran itibarıyla yollar ayrılacak. Yeni yönetimin de bu konudaki tavrı Buruk'un çizdiği yol haritası olacak.

KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK KAPIDA

Galatasaray da gönderilecek isimler belli! Yıldız ismin sözleşmesi bile değişmiş 5

Öte yandan haberde Galatasaray'daki diğer yıldızlar için de kritik bilgiler paylaşıldı:

Mauro Icardi: Sözleşmesi bitiyor ve yollar ayrılıyor.

Davinson Sanchez & Torreira: Gelen cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

Barış Alper Yılmaz: Hem kulübün hem de oyuncunun kariyer hedeflerine uygun bir teklif gelirse gidişine onay verilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktıArsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı
Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Lucas Torreira Barış Alper Yılmaz davinson sanchez galatasaray sözleşme Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.