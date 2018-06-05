Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre ikinci başkanlığa ve basın sözcülüğü görevlerine Abdurrahim Albayrak getirildi. Başkan yardımcıları Murat Ece ve Yusuf Günay olurken kulübün genel sekreterliğini ise Kaan Kançal yapacak.

Galatasaray Kulübü'nde göreve getirilen 89. yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mustafa Cengiz

İkinci başkan ve basın sözcüsü: Abdurrahim Albayrak

Başkan yardımcıları: Murat Ece ve Yusuf Günay

Muhasip üye: Emre Erdoğan

Genel sekreter: Kaan Kançal

İletişim sorumlusu: Yusuf Günay

Basketbol şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Voleybol şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru

Su sporları ve tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Atletizm ve judo: Dilek Kutlu

Binicilik, briç ve satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı

Dış ilişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün

Stadyum ve taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke

Spor okulları ve dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik

Gayrımenkul komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever

Pazarlama komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı

Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

