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Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü'nde geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçilen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre ikinci başkanlığa ve basın sözcülüğü görevlerine Abdurrahim Albayrak getirildi. Başkan yardımcıları Murat Ece ve Yusuf Günay olurken kulübün genel sekreterliğini ise Kaan Kançal yapacak.

Galatasaray Kulübü'nde göreve getirilen 89. yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mustafa Cengiz
İkinci başkan ve basın sözcüsü: Abdurrahim Albayrak
Başkan yardımcıları: Murat Ece ve Yusuf Günay
Muhasip üye: Emre Erdoğan
Genel sekreter: Kaan Kançal
İletişim sorumlusu: Yusuf Günay
Basketbol şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Voleybol şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru
Su sporları ve tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Atletizm ve judo: Dilek Kutlu
Binicilik, briç ve satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı
Dış ilişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün
Stadyum ve taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke
Spor okulları ve dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik
Gayrımenkul komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever
Pazarlama komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı
Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak

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