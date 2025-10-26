SPOR

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Taraftarla arasındaki buzlar eridi, tribünlere çağrıldı...

Süper Ligi’n 10.haftasında karşılaşacak Galatasaray ve Göztepe maç öncesinde sahaya çıkarak hazırlıklara başladı. Yaz transfer döneminde adı sıklıkla transferle anılan Şampiyonlar Ligi’nde Bodo karşılaşmasında ıslıklanan Barış Alper Yılmaz’la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Süper Lig liderli Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, maç önü sahaya çıkarak çalışmalarına devam eden takımlar hazırlıklarını tamamladı. Adı yaz transfer döneminde Suudi ekibi Neom ile anılan ve son Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan alınırken taraftar tarafından ıslıklanan Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında taraftarlar arasındaki buzları eritti. İşte detaylar…

PANKART HAZIRLANDI!

Galatasaray da Göztepe maçı öncesi Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Taraftarla arasındaki buzlar eridi, tribünlere çağrıldı... 1

Galatasaray taraftarları son dönemde aralarında tatsız bir hava oluşan Barış Alper Yılmaz’la ilgili hareket geçti. Rams Park’ın bir kale arkasında Milli futbolcu için pankart hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarlar ile Barış Alper Göztepe maçı öncesi buzları eritti.

TRİBÜNE ÇAĞRILDI…

Galatasaray da Göztepe maçı öncesi Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Taraftarla arasındaki buzlar eridi, tribünlere çağrıldı... 2

Göztepe maçında Rams Park’ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz’ı tribüne çağırdı ve Milli futbolcu özel hazırlanan pankartın önünde poz verdi.

BARIŞ MESAJ VERDİ!

Galatasaray da Göztepe maçı öncesi Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Taraftarla arasındaki buzlar eridi, tribünlere çağrıldı... 3

Barış Alper Yılmaz, kendisini tribünlere çağıran taraftarlara “başımın üstünde yeriniz var” işareti yaptı.

