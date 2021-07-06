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Galatasaray'da gündem Alassane Ndao

06.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Karagümrük’ün Senegalli hücumcusu için atağa kalktı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için İstanbul ekibine, geçen sezon kiraladıkları Jimmy Durmaz ve 2.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sürüyor...

Galatasaray'da gündem Alassane Ndao

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Galatasaray ’da yeni yönetim, kolları sıvadı.

NDAO İÇİN GÖZLER KARARTILDI

Teknik direktör Fatih Terim’le sözleşme yenilenmesinin ardından tamamen transfere odaklanan Sarı-Kırmızılı idareciler, Karagümrük’ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao için gözünü kararttı.

BURAK ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Burak Elmas’ın, başarılı futbolcu için İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma’yı arayıp direkt olarak teklifte bulunduğu öğrenildi.

2.5 MİLYON EURO + JIMMY

Elmas’ın, Ndao için geçen sezon Karagümrük’te kiralık olarak görev yapan Jimmy Durmaz’ın bonservisini ve 2.5 milyon Euro da para önerdiği kaydedildi. Tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

OLYMPIAKOS DA İLGİLENİYOR

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un da radarında bulunan yıldız futbolcunun, İstanbul’daki yaşamından memnun olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

KARAGÜMRÜK "4" İSTİYOR

Başarılı isim için ilk etapta 4 milyon Euro’luk bir talebi bulunan Karagümrük’ün, takas artı para formülüyle gelen teklife bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok iyi transfer olur kesinlikle alınmalı onyekurudan çok çok iyi

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