Galatasaray'da gündem Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Mostafa Mohamed'in transfer edilmesini istediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcünün St.Etienne ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak transfer son anda olmamıştı. Menajer Mesrun İzzet, bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAMALEK'İ İKNA ETMEK DAHA KOLAY"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İzzet, "St.Etienne, Zamalek'le anlaşmıştı Mostafa konusunda; ama Fransızlar Zamalek başkanını bu transferden komisyon istemekle suçlayınca masadan kalktılar. Oyuncuyu pek çok Avrupa kulübü takip ediyor; ama ben, Zamalek kulübüyle iş yaptığım için şunu net biliyorum. Bu oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Yazın konuştuğumda oyuncu net biçimde söyledi Galatasaray'a gitmek istediğini. Oyuncuyu sattık gözüyle bakıyorlardı. 5 milyon Euro istemişlerdi; ama masadan kalktılar. Bu, Galatasaray için büyük avantaj... Yine Fransa'dan Dijon takımı da bu oyuncu için Zamalek'e teklifte bulundu; ama teklifleri yetersiz. Bu konuda Galatasaray'la boy ölçüşemezler. Galatasaray, kiralık transfer konusunda Zamalek'e ikna ederse, Mosatafa Mohamed hemen gelir; çünkü en son konuştuğumda Türkiye'ye Fransa'dan daha sıcak bakıyor. Türkiye'de oynamak istiyor. Bence Galatasaray bu transferi bitirebilir" dedi.