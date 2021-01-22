SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da gündem Mostafa Mohamed

Galatasaray'da gündem Mostafa Mohamed

22.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'da gündem Mostafa Mohamed

Mısır'ın Zamalek kulübüyle iyi ilişkileri olan menajer Mesrun İzzet, Galatasaray'ın yaz döneminden bu yana istediği, forvet Mostafa Mohamed'i bu dönemde kadrosuna katabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Mostafa Mohamed'in transfer edilmesini istediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcünün St.Etienne ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak transfer son anda olmamıştı. Menajer Mesrun İzzet, bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAMALEK'İ İKNA ETMEK DAHA KOLAY"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İzzet, "St.Etienne, Zamalek'le anlaşmıştı Mostafa konusunda; ama Fransızlar Zamalek başkanını bu transferden komisyon istemekle suçlayınca masadan kalktılar. Oyuncuyu pek çok Avrupa kulübü takip ediyor; ama ben, Zamalek kulübüyle iş yaptığım için şunu net biliyorum. Bu oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Yazın konuştuğumda oyuncu net biçimde söyledi Galatasaray'a gitmek istediğini. Oyuncuyu sattık gözüyle bakıyorlardı. 5 milyon Euro istemişlerdi; ama masadan kalktılar. Bu, Galatasaray için büyük avantaj... Yine Fransa'dan Dijon takımı da bu oyuncu için Zamalek'e teklifte bulundu; ama teklifleri yetersiz. Bu konuda Galatasaray'la boy ölçüşemezler. Galatasaray, kiralık transfer konusunda Zamalek'e ikna ederse, Mosatafa Mohamed hemen gelir; çünkü en son konuştuğumda Türkiye'ye Fransa'dan daha sıcak bakıyor. Türkiye'de oynamak istiyor. Bence Galatasaray bu transferi bitirebilir" dedi.

"HEDEFLERİ DİAGNE DEĞİL CENK TOSUN"

İsveç'te yaşayan ve İngiliz kulüpleriyle iş yapan Mesrun İzzet, West Bromwich Albion'un Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi istediği iddiası ile ilgili olarak, "4 gün önce West Brom'un teknik direktörü Sam Allardyce ile görüştüm. Kendisine forvet önerdim. Ama onun ilk tercihi Cenk Tosun, eski öğrencisi olduğu için. Üstelik İngiltere'ye adaptasyon sorunu yaşamaz; çünkü uzun süredir orda. Diagne'yi düşünmüyor. Diagne onun aradığı profilde bir forvet değil. Allardyce şu anda 3 tane forvet ile görüşüyorlar. Bir orta saha ve bir de stoper almak istiyorlar" şeklinde konuştu.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
G.Saray transfer teklifini reddettiG.Saray transfer teklifini reddetti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Ali Koç'tan transfer müjdesi

Ali Koç'tan transfer müjdesi

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

F.Bahçe Sivas'ta dondu

F.Bahçe Sivas'ta dondu

Beşiktaş'tan flaş Hulk açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Hulk açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Falcao'nun transferini resmen duyurdular!

Falcao'nun transferini resmen duyurdular!

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Diğer Haberler

Galatasaray'da gündem Mostafa Mohamed

Galatasaray'da yeni forvet sürprizi

River Plate, Radamel Falcao'yu istiyor

Falcao'ya yeni talip! İşte o takım

Galatasaray transfer teklifini reddetti

G.Saray transfer teklifini reddetti

Galatasaray'a Maicon davasında mutlu son

G.Saray'a Maicon davasında mutlu son

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.