Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar verildi! Takımda kalması isteniyor...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray'da kampın yıldız isimlerinden biri de Hakim Ziyech...

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan Ziyech, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise ilk 11'de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

KADRODA TUTULACAK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

BEDELSİZ ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.