SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar verildi! Takımda kalması isteniyor...

Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar verildi! Takımda kalması isteniyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech için karar verildi. Son günlerdeki performansıyla parlayan Faslı yıldızın takımda kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar verildi! Takımda kalması isteniyor...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray'da kampın yıldız isimlerinden biri de Hakim Ziyech...

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan Ziyech, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise ilk 11'de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

KADRODA TUTULACAK

123109179-hakim-ziyech-galatasaray

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

BEDELSİZ ALINMIŞTI

gonderilecegi-konusuluyordu-galatasaray-hakim-ziyech-icin-kararini-verdi-17222157791594

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
TFF çalışanı itiraf etti! "Hamit Altıntop bana bahis oynattı"TFF çalışanı itiraf etti! "Hamit Altıntop bana bahis oynattı"
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika galatasaray hakim ziyech
En Çok Okunan Haberler
Eğlendikleri videoyla başsağlığı diledi, yetmedi! Görenler tepki gösterince sildi

Eğlendikleri videoyla başsağlığı diledi, yetmedi! Görenler tepki gösterince sildi

Batman'da TIR faciası! Düğünden çıkan davetlilerin arasına daldı: 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da TIR faciası! Düğünden çıkan davetlilerin arasına daldı: 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Volkan Bayarslan'a şok!

Volkan Bayarslan'a şok!

Sırp basını olayı biraz abarttı! 'Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'

Sırp basını olayı biraz abarttı! 'Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'

Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Fenerbahçe, Wesley Teixeira transferini duyurmak üzere!

Fenerbahçe, Wesley Teixeira transferini duyurmak üzere!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.