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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesinde korkutan madde!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 09:32
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Galatasaray'da Ocak ayında takımdan ayrılacakların listesi yavaş yavaş netleşiyor. Okan Buruk'un kadro rotasyonunda bile düşünmediği Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle sarı-kırmızılılar temkinli davranıyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesinde korkutan madde!
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile Ocak ayında yollar ayrılacak. Okan Buruk'un gitmesi için olumlu yönde rapor verdiği Faslı oyuncunun sözleşmesinde riskli bir madde olduğu ortaya çıktı.

15 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZUYOR

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Bir süredir sakat olan ve takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki Ziyech'in sözleşmesinde olan madde ortaya çıktı. Bu sezon şimdilik 4 kez forma giyen Ziyech, 11 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzayacak.

GALATASARAY OYNATMAK İSTEMİYOR

ziyech

Devre arası sonuna kadar kanat rotasyonunda kullanılmayacak Ziyech'in sözleşmesinde yer alan bu madde yüzünden takımdan ayrı kalacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar Ocak ayında Ziyech ile kesin olarak yollarını ayıracak.

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