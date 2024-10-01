Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesinde korkutan madde!

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile Ocak ayında yollar ayrılacak. Okan Buruk'un gitmesi için olumlu yönde rapor verdiği Faslı oyuncunun sözleşmesinde riskli bir madde olduğu ortaya çıktı.

15 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Bir süredir sakat olan ve takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki Ziyech'in sözleşmesinde olan madde ortaya çıktı. Bu sezon şimdilik 4 kez forma giyen Ziyech, 11 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzayacak.

GALATASARAY OYNATMAK İSTEMİYOR

Devre arası sonuna kadar kanat rotasyonunda kullanılmayacak Ziyech'in sözleşmesinde yer alan bu madde yüzünden takımdan ayrı kalacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar Ocak ayında Ziyech ile kesin olarak yollarını ayıracak.