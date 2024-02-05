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Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımda kalacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Sarı-Kırmızılı yönetim yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü.

1 ASİST YAPTI

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Turnuvada 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu.

TAKIMDA KALACAK

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Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Faslı oyuncunun Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmemesi üzerine bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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