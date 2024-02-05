Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımda kalacak

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü.

1 ASİST YAPTI

Turnuvada 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu.

TAKIMDA KALACAK

Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Faslı oyuncunun Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmemesi üzerine bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.





