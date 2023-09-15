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Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz gelişme

15.09.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i kullanma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçında ilk 11'de sahada olması beklenen Ziyech'in tamamen hazır durumda olduğu öğrenildi.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara imza atar atmaz çalışmalarına hız veren Faslı oyuncunun tamamen hazır duruma geldiği öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK MEMNUN

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Hakim Ziyech'in bu performansının ardından çok memnun kalan Okan Buruk, oyuncuyla özel bir toplantı yaptı. Hazır olup olmadığı hakkında bilgi alan tecrübeli çalıştırıcı, Hakim Ziyech'ten olumlu yanıt aldı.

KOPENHAG MAÇINDA SAHADA

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Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak maçta ilk 11'de başlaması beklenen Hakim Ziyech'in çalışmalarını buna göre sürdürdüğü ifade edildi.

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