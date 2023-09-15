Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz gelişme

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara imza atar atmaz çalışmalarına hız veren Faslı oyuncunun tamamen hazır duruma geldiği öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK MEMNUN

Hakim Ziyech'in bu performansının ardından çok memnun kalan Okan Buruk, oyuncuyla özel bir toplantı yaptı. Hazır olup olmadığı hakkında bilgi alan tecrübeli çalıştırıcı, Hakim Ziyech'ten olumlu yanıt aldı.

KOPENHAG MAÇINDA SAHADA

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak maçta ilk 11'de başlaması beklenen Hakim Ziyech'in çalışmalarını buna göre sürdürdüğü ifade edildi.

