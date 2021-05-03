Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni prensi Halil Dervişoğlu sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak ancak Mayıs ayında yapılacak olan seçimden dolayı temkinli adımlar atılıyor.

Halil'in kulübü Brentford, milli futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak sarı-kırmızılı yönetim şu an anda bu bedeli karşılayabilecek ekonomik güce sahip değil.

PİŞMANLIK YAŞANIYOR

Halil Dervişoğlu'nun kiralık transfer sürecinde Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda büyük bir pişmanlık yaşıyor.

Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, şu anda 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile karşı karşıya kaldı.