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Galatasaray'da harikalar yaratan Abdülkerim Bardakcı için kulübe dava açılabilir! ''İhtar çektik, karşıdaki takım kim olursa olsun paramızı istiyoruz''

02.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sıkıntısı yaşanıyor. 2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız oyuncu için Konyaspor cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray'da harikalar yaratan Abdülkerim Bardakcı için kulübe dava açılabilir! ''İhtar çektik, karşıdaki takım kim olursa olsun paramızı istiyoruz''
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de açıklamalarda bulundu. Eski futbolcuları Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Korkmaz, Galatasaray'dan bekledikleri ödemeyi alamadıklarını ifade etti.

"GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİK"

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Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. dedi.

"DAVA AÇACAĞIZ"

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Bu kısa süre içinde ödemeyi alamazlarsa dava açacaklarını belirten Korkmaz, "Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA HARİKALAR YARATIYOR

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Konyaspor'dan 2002 yılında Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer olan Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla milli takımın da değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başarmıştı.

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