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Galatasaray’da hedef kupaları 3’lemek

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

2019 yılında Süper Lig şampiyonu olup, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, TFF Süper Kupa’yı alıp hem yeni sezona moralli başlamak hem de bu yılki kupa sayısını 3'e çıkarmak istiyor.

Galatasaray’da hedef kupaları 3’lemek

Geride kalan futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Galatasaray, yeni sezona da kupa ile başlayıp 2019 yılını 3 kupa ile tamlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon yine bu kupada Akhisarspor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, penaltılarla kupayı kaybetmişti. İki takım son olarak Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış, Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.

Yeni adıyla 2006 yılında oynanmaya başlanan Süper Kupa’da bugüne kadar 8 kez mücadele eden Galatasaray, bunların 5’inde zafere ulaşan ekip oldu. Bu kupayı ilk olarak 2008 yılında Kayserispor karşısında kazanan sarı-kırmızılılar, son olarak ise 2016 yılında Beşiktaş’ı geçerek kupaya uzandı.

4 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET
Galatasaray, yaz hazırlık döneminde 4 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan; Avusturya kampında RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilirken, Bordeaux'u 3-1 mağlup etti. Son olarak İstanbul’da Panathinaikos ile mücadele eden Cimbom, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 8 isim dahil etti. Cimbom; Adem Büyük, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jean Michael Seri ve Emre Mor’u transfer etmişti. Bu isimlerden sakatlığı devam eden Şener haricindeki diğer futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Akhisarspor maçıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.

FATİH TERİM CEZALI
Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Fatih Terim, Akhisarspor karşısında takımın yanında olamayacak. Terim’in yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında bugüne kadar 19 kupa kazandı. Terim’in öğrencileri, Türkiye’ye 2000 yılında UEFA Kupası’nı getirirken, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tff süper kupa

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