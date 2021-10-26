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Galatasaray’da herkesi şaşırtan transfer

26.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş yenilgisi Galatasaray’da transferi gündeme getirdi… Fatih Terim bir kez daha Ocak ayını işaret etti.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan transfer

Beşiktaş maçı sonrası transfer konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.

Terim, “Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında 1-2 yere veya daha fazla mekviye transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor” dedi. Galatasaray’ın transferde önceliği santrfor.

RAHATSIZ OLDUĞU MEVKİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Assunçao’nun hayal kırıklığı yaratması yüzünden 6 ile 8 numarayı aynı anda oynayacak bir ön libero ile box to box orta saha oyuncusu gelmesi planlanıyor.Terim’in rahatsız olduğu üçüncü mevkinin ise sol bek olduğu ortaya çıktı.Terim’in hem yeni transfer van Aanholt’tan hem de Ömer Bayram’dan memnun olmadığı için bu mevkiye transfer istediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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