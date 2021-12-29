Galatasaray'da iç savaş çıktı! Abdurrahim Albayrak'tan olay beğeni...

Galatasaray'da Ligde ve Kupa'da kötü gidiş devam ediyor. Fatih Terim'in dün basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Elimizde yalnızca Avrupa kaldı. Galatasaray'a zarar veren ben dahi olsam bunun hesabını sorarım." ifadesi sonrası istifa mı edecek? sorusu akıllara gelmişti. Bu olaydan sonra Galatasaray'da uzun yıllar ikinci başkanlık yapan ve Fatih Terim'le hayli uzun mesaisi olan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından "Başkan Mustafa Cengiz'in ahı var" ifadesinin kullanıldığı bir paylaşımı beğendi.

"MUSTAFA CENGİZ'İN AHI VAR"

Fatih Terim'le ilgili yapılan istifa paylaşımındaki, "Sayın Mustafa Cengiz'in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz" ifadesi dikkat çekti. Bu haberin ortayı çıkmasının ardından Albayrak yaptığı beğeniyi kaldırdı.

"GALATASARAY GENÇLEŞTİ, TARAFTAR YAŞLANDI"

Abdurrahim Albayrak yaptığı beğeniyi kaldırmasının ardından başka bir taraftarın yaptığı "Galatasaray gençleşti, taraftar yaşlandı." gönderisini beğenerek Galatasaray yönetiminin ''Gençleşme'' oluşumuna tepki gösterdi.

