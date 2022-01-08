Son dakika: Galatasaray'da iç savaş çıktı! Eleştirilerin hedefinde yer alan Fatih Terim'den taraftara mesaj

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarın tepkisini ve oyuncuların performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam çok net konuştu. Sarı kırmızılılar bu mağlubiyetin ardından lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü.

"HOŞ DEĞİL! BEKLEMİYORDUM"

Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye veya ilk gelen toptan gol yemeye... Yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık.

"ALIŞKIN DEĞİLİM!"

Üzgünüm tabii. Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray hiç alışın değil.Gençlerin olduğu yerde iniş çıkış olur ama hep inişteyiz. Basit golleri atamıyoruz, bunu söylemekten gına geldi. Golcü dediğimiz oyuncular da yoklar şu anda. Onun da bir sıkıntısı var. Galatasaray kimle çıkarsa çıksın burada kazanmalı bir şekilde. Kazanmayı getirecek iş de altıpastan sonra atabilmek. Bunun başka bir şekli yok. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz.

"SONUNA KADAR DEVAM"

Üzgünüz. Galatasaraylılar da, ben de alışkın değiliz. Yaşayacağız göreceğiz. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm.

PEP GUARDIOLA'NIN YARDIMCISI İLE ANLAŞILDI MI?

Işıtan Gün’ün Pep Guardiola’nın yardımcısıyla anlaşıldığı yönündeki açıklaması hakkında Fatih Terim: “Bilgim yok. Kendisi de söylemiş. Bir ismi reddetmek için, bir tane isim olması lazım ki reddedeyim, bilmiyorum. Bakın, ben bir yapı kurup, bu mirası buraya bırakmak istiyorum. Bunun için de başkanla konuşuyoruz. Benim böyle bir girişimden haberim yok. Kendinin suçlu olduğunu ifade eden ben, çalıştığım hiçbir arkadaşımı kariyerimin hiçbir döneminde hedef göstermedim" dedi.

"BURADAN BİZİ ÇIKARACAK OLAN GALATASARAY TARAFTARIDIR"

Galatasaray formasını giyen her sporcu, küfüre değil sevgiye layıktır. Ağır sözlere değil teşviğe, sevgiye, sarılmaya ihtiyacı vardır. Bugünleri hep beraber atlatacağız. Onların desteği olmadan bugünleri atlatamayız. Ali Sami Yen'de buna alışkın değilim. Çok üzgünüm. Kalemize ilk gelen, gelmeden gol yiyoruz. Topta da alışkanlık oldu. Üzgünüm. Buradan bizi çıkaracak olan Galatasaray taraftarıdır. Onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi gösterecektir.

"YOLA ÇIKARKEN BİLİYORDUK"

Geride kalan 50 yılın sağ salim değerlendirmesini yaptığımda farklı sorumluluklar üstlenmem gerektiğini fark ettim. 1 kupa fazla kaldırmanın, rakamsal olarak kazanmanın vereceği tatmin duygusundan böyle bir işi hep birlikte başarmak için beraberce çıktık bu yola. Yoksa istatistikleri düşünsek, kariyerimizi düşünsek buna gerek yoktu. Bu tabii cesur insanların alacağı, arkasından da kararlılıkla devam edeceği oldukça zorlu bir iş. Hiç kolay bir iş değil arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri mücadeleyle geçen, tüm futbol kariyeri boyunca kazanmayı hedefleyen biri olarak bunla başa çıkmak kolay değildi. Biliyorduk. Çıkarken böyle çıktık yola.

"TEPKİYİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIM"

İçeri giriyordum, tepkiyi duyunca dışarı çıktım hepsini içeri aldım tek tek. Kimse bunu hak etmiyor. Kötü zamanlarında yanlarında ben varım, iyi zamanlarında sahne önünde olmalılar. Çok üzüldüklerini biliyorum. Eskiden biz soyunma odasında ağlardık. Antrenör olduğum ilk günden beri söylüyorum. Maçtan önce düşünerek, maçtan sonra gülerek devam edin. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünecekler ama kötü sözleri hak etmiyorlar. Avrupa'da bizi en iyi temsil edecek, en yukarı çıkaracak olan onlar. Taraftar kızabilir, ama kırıcı olmamalı. Onlar da tabi alışkın değiller. İyi oyunların da yetmediği bir sezon yaşıyoruz. Üzgünüz. Futbolda yaşayıp göreceğiz. Bakalım neler olacak.

