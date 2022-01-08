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Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Maç bitti ama protesto bitmedi ''Yönetim istifa...''

08.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın bitmesine henüz 5 dakika varken Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımı ve yönetimi protesto etti. Tribünlerden ''Yönetim istifa ve Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor?" sesleri yükseldi.

Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Maç bitti ama protesto bitmedi ''Yönetim istifa...''

Süper Lig'in ikinci yarısını Giresunspor maçıyla açan Galatasaray'da beklenmedik bir skor yaşandı. Sarı-Kırmızılılar evinde oynadığı maçı 1-0 kaybetti. Maçın bitmesine 5 dakika kala Galatasaraylı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

"YÖNETİM İSTİFA SESLERİ"

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Maçın bitmesine 5 dakika kala Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Yönetim istifa ve Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğüyle birlikte protestosuna devam eden taraftarlar stadyumdan çıkmayarak tepkisine devam etti.

TAKIMA MORAL VERDİ

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi. Terim, tek tek oyuncuların elini sıkarak mağlubiyet sonrası takıma moral verdi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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