Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Maç bitti ama protesto bitmedi ''Yönetim istifa...''

Süper Lig'in ikinci yarısını Giresunspor maçıyla açan Galatasaray'da beklenmedik bir skor yaşandı. Sarı-Kırmızılılar evinde oynadığı maçı 1-0 kaybetti. Maçın bitmesine 5 dakika kala Galatasaraylı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

"YÖNETİM İSTİFA SESLERİ"

Maçın bitmesine 5 dakika kala Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Yönetim istifa ve Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor" tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğüyle birlikte protestosuna devam eden taraftarlar stadyumdan çıkmayarak tepkisine devam etti.

TAKIMA MORAL VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi. Terim, tek tek oyuncuların elini sıkarak mağlubiyet sonrası takıma moral verdi.

