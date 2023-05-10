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Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Sosyal medya hesabından o ifadeyi kaldırınca taraftarlar yorum yağdırdı...

10.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Sarı-kırmızılıların çok sevdiği isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız oyuncu, sosyal medya hesabındaki yaptığı yenilikle gündeme geldi.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Sosyal medya hesabından o ifadeyi kaldırınca taraftarlar yorum yağdırdı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon da takımda kalması için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılı yöneticiler kolları sıvadı ve yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

PSG İFADESİNİ KALDIRDI

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Icardi, menajeriyle yapılan görüşmenin ardından Instagram hesabındaki PSG ifadesini kaldırdı. Bu hamlenin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada Icardi'ye binlerce olumlu yorum yağdırdı.

MENAJERİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

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Icardi'nin menajeri ise o sıralarda Galatasaray'a ait bir odada paylaşım yaparak ''toplantı'' ifadesi ekledi.


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