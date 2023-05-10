Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Sosyal medya hesabından o ifadeyi kaldırınca taraftarlar yorum yağdırdı...

Galatasaray'da Mauro Icardi çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon da takımda kalması için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılı yöneticiler kolları sıvadı ve yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

PSG İFADESİNİ KALDIRDI

Icardi, menajeriyle yapılan görüşmenin ardından Instagram hesabındaki PSG ifadesini kaldırdı. Bu hamlenin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada Icardi'ye binlerce olumlu yorum yağdırdı.

MENAJERİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Icardi'nin menajeri ise o sıralarda Galatasaray'a ait bir odada paylaşım yaparak ''toplantı'' ifadesi ekledi.



