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Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Tazminat ödenecek...

06.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşiyle ayrılan Mauro Icardi, Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında oynamayan Icardi, "Sadece arka adalemde ağrı hissettim. Büyük bir sakatlığım yok. Kendimi çok formda hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor! Tazminat ödenecek...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Arjantin'in ünlü gazetecisi Marcos Dauran Radyospor'a konuştu. Dauran, "Icardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını; ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi. Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Bir de Türk Ligi'ne alışması gerektiğini vurguladı. Galatasaray'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra, başarılı olacağını belirtti" dedi.

WANDA NARA'YA TAZMİNAT VERECEK

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Icardi'nin Wanda Nara'ya tazminat vereceğine vurgulayan Dauran, "Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi Wanda Nara öncesi ve sonrası diye ayırıyorum.Sorun şu ki Icardi futbola konsantre olamıyor. Bence Wanda Nara'ya tazminat ödeyerek, özel hayatındaki sorunu aşacak. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur." dedi.


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