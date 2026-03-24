Galatasaray'da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı

Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Mauro Icardi’nin antrenmanda yer almaması gündem yarattı. Arjantin’e giden yıldız golcünün dönüşünü geciktirdiği ve ek süre talep ettiği öğrenildi. Son dönemde galibiyetler sonrası sevinçlere katılmaması ve tavırlarıyla tepki çeken Arjantinli'nin bu hamlesi de taraftarı kızdırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı
Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken gözler Mauro Icardi cephesine çevrildi. Sarı-kırmızılıların akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda yıldız golcünün yer almaması dikkat çekti.

İDMANA KATILMADI

Galatasaray da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı 1

Mauro Icardi, Liverpool karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından verilen 5 günlük izni değerlendirmek üzere ailesini görmek için Arjantin’e gitmişti. Ancak deneyimli futbolcunun planlanan sürede İstanbul’a dönmediği idmana katılmadığı öğrenildi.

EK SÜRE İSTEDİ

Galatasaray da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı 2

Henüz İstanbul'a dönmeyen Icardi'nin kulüpten ek süre istediği gelen bilgiler arasında.

TARAFTARDAN TEPKİ

Galatasaray da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı 3

Icardi'nin şampiyonluk yarışını direkt olarak ilgilendiren bu kritik maç öncesi idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekti.

