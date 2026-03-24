Galatasaray'da Icardi krizi dinmek bilmiyor! Şimdi de antrenmana katılmadı

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken gözler Mauro Icardi cephesine çevrildi. Sarı-kırmızılıların akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda yıldız golcünün yer almaması dikkat çekti.

İDMANA KATILMADI

Mauro Icardi, Liverpool karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk tarafından verilen 5 günlük izni değerlendirmek üzere ailesini görmek için Arjantin’e gitmişti. Ancak deneyimli futbolcunun planlanan sürede İstanbul’a dönmediği idmana katılmadığı öğrenildi.

EK SÜRE İSTEDİ

Henüz İstanbul'a dönmeyen Icardi'nin kulüpten ek süre istediği gelen bilgiler arasında.

TARAFTARDAN TEPKİ

Icardi'nin şampiyonluk yarışını direkt olarak ilgilendiren bu kritik maç öncesi idmana katılmaması bazı taraftarların tepkisini çekti.