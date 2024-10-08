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Galatasaray'da Icardi krizi! Maçın ardından apar topar tatile gitmişti, sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 11:00
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Galatasaray'da bu sezona oldukça tutuk başlayan Mauro Icardi son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından özel uçakla tatile çıkarken bu durum eleştirileri de beraberinde getirmişti. Edinilen bilgiye göre Arjantinli yıldızın sözleşmesinde özel bir madde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Icardi krizi! Maçın ardından apar topar tatile gitmişti, sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi bu sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaparken, çıktığı 10 maçta sadece 3 gol bulabilmişti.

Ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası stadı ilk terk eden isim Icardi olurken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağa binerek tatile çıktığı görülmüş ve bu durum eleştirileri de beraberinde getirmişti.

O MADDE BİLİNMİYORDU

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Yaşanan bu gelişmenin ardından Icardi’nin sözleşmesindeki bilinmeyen bir madde daha gün yüzüne çıkmış oldu. Takvim'in haberine göre, Arjantinli golcünün sezon içinde 8 defa özel uçakla seyahat etme imkanının olduğu öğrenildi.

SADECE UÇAK MASRAFI 500 BİN DOLAR

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Edinilen bilgiye göre, Icardi’nin sadece uçak masrafı için Galatasaray’ın kasasından yılda 500 bin dolara yakın para çıkıyor. Öte yandan Arjantinli golcünün çocuklarının okul masrafları ve ev kirası da sarı kırmızılılar tarafından karşılanıyor. Icardi’nin 6 milyon euro olan garanti ücretinin yanı sıra sponsorlar ve Başkan Dursun Özbek’in desteği ile 4 milyon euro ek ödeme veriliyor. Böylece golcü oyuncunun yıllık kazancı 10 milyon euroyu buluyor.

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