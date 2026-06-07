SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Icardi krizi! Menajeri resmen açıkladı...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için menajeri Elio Pino sessizliğini bozdu ve yönetimi işaret etti.

Galatasaray'da Icardi krizi! Menajeri resmen açıkladı...
Emre Şen

Galatasaray'da kazanılan tarihi şampiyonlukların ardından takımın en büyük yapı taşlarından biri haline gelen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren Arjantinli süperstara yeni ve iyileştirilmiş bir teklif sunmasına rağmen oyuncu cephesinden henüz net bir geri dönüş alamadı.

MENAJER ELIO PINO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Haftalardır süren sessizlik ve ortaya atılan sayısız transfer iddiasının ardından, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino cephesinden flaş bir açıklama geldi. Gazeteci Erdem Açıkgöz'e konuşan Pino, taraftarların merak ettiği sürece dair son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAŞKAN İLE EN İYİ ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medyada ve basında dolaşan dedikodulara tepki gösteren Elio Pino, görüşmelerin doğrudan kulübün zirvesiyle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu hikayenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz."

Menajer Pino'nun bu açıklamaları, transferdeki düğümün çözülmesi için gözleri doğrudan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ve yönetim kurulunun atacağı adımlara çevirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyorCANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor
Kocaelispor’a geçici transfer yasağıKocaelispor’a geçici transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.