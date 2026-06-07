Galatasaray'da Icardi krizi! Menajeri resmen açıkladı...

Galatasaray'da kazanılan tarihi şampiyonlukların ardından takımın en büyük yapı taşlarından biri haline gelen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren Arjantinli süperstara yeni ve iyileştirilmiş bir teklif sunmasına rağmen oyuncu cephesinden henüz net bir geri dönüş alamadı.

MENAJER ELIO PINO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Haftalardır süren sessizlik ve ortaya atılan sayısız transfer iddiasının ardından, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino cephesinden flaş bir açıklama geldi. Gazeteci Erdem Açıkgöz'e konuşan Pino, taraftarların merak ettiği sürece dair son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAŞKAN İLE EN İYİ ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medyada ve basında dolaşan dedikodulara tepki gösteren Elio Pino, görüşmelerin doğrudan kulübün zirvesiyle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu hikayenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz."

Menajer Pino'nun bu açıklamaları, transferdeki düğümün çözülmesi için gözleri doğrudan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ve yönetim kurulunun atacağı adımlara çevirdi.