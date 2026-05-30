Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimin sabrı taşıyor...

Yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Galatasaray'da, gözler tamamen takımın en önemli hücum silahı Mauro Icardi'ye çevrilmiş durumda. 30 Haziran itibarıyla mevcut sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli süperstarın geleceğiyle ilgili belirsizliğin sürmesi, sarı-kırmızılı cephede soru işaretlerinin artmasına ve hafif çaplı bir krizin patlak vermesine neden oldu.

YÖNETİM KESİN KARAR BEKLİYOR

Icardi'nin karar sürecini uzatması ve sözleşme konusunda henüz net bir adım atmaması, yönetimin sabrını zorluyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını bir an önce vermesini istiyor. Transfer döneminin hız kazanmasıyla birlikte bu belirsizliğin kulübün genel kadro mühendisliğini, forvet arayışlarını ve bütçe planlamasını olumsuz etkilemesinden ciddi şekilde endişe duyuluyor.

DAHA CAZİP BİR TEKLİF Mİ BEKLİYOR?

Arjantinli yıldızın aceleci davranmamasının perde arkasında ise stratejik bir hamle olduğu iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Mauro Icardi, Avrupa veya farklı pazarlardan kendisine gelebilecek daha cazip ve yüksek maliyetli teklifleri tartmak için bilerek beklemeyi tercih ediyor. Galatasaray yönetiminin, bu sürecin daha fazla uzaması halinde oyuncu cephesine net bir süre verip rest çekebileceği de gelen bilgiler arasında.