Galatasaray'da Icardi meselesi çözülüyor! Barcelona istedi ama...

Galatasaray formasıyla gollerini sıralamaya başlayan Icardi için şimdiden takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu oldu. 1 yıllığına kiralanan Arjantinli golcü için harekete geçen sarı-kırmızılı yetkililer görüşmelere başladı.

BARCELONA İZLİYOR

Önümüzdeki sezon için forvette Icardi'yi düşünen Barcelona yetkilileri, Arjantinli oyuncuyu izlemeye aldı. PSG ile henüz masaya oturmayan Katalanlar, Galatasaray maçlarını yakından takip ediyor.

ICARDI KALMAK İSTİYOR

Bu kadar habere rağmen Arjantinli golcü Icardi, takımda kalmak istiyor. Türkiye'yi çok seven ve taraftarların kendisine desteğinden bir hayli memnun kalan yıldız oyuncu, PSG ile anlaşılırsa kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

