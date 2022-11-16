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Galatasaray'da Icardi meselesi çözülüyor! Barcelona istedi ama...

16.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını verdi. PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli golcünün sezon sonunda ne yapacağı merak konusu olmuştu. Barcelona takımının yetkililerinin Icardi'yi takip ettiği bilinirken, son söz yıldız oyuncuda olacak.

Galatasaray'da Icardi meselesi çözülüyor! Barcelona istedi ama...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray formasıyla gollerini sıralamaya başlayan Icardi için şimdiden takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu oldu. 1 yıllığına kiralanan Arjantinli golcü için harekete geçen sarı-kırmızılı yetkililer görüşmelere başladı.

BARCELONA İZLİYOR

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Önümüzdeki sezon için forvette Icardi'yi düşünen Barcelona yetkilileri, Arjantinli oyuncuyu izlemeye aldı. PSG ile henüz masaya oturmayan Katalanlar, Galatasaray maçlarını yakından takip ediyor.

ICARDI KALMAK İSTİYOR

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Bu kadar habere rağmen Arjantinli golcü Icardi, takımda kalmak istiyor. Türkiye'yi çok seven ve taraftarların kendisine desteğinden bir hayli memnun kalan yıldız oyuncu, PSG ile anlaşılırsa kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

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Mauro Icardi barcelona galatasaray

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