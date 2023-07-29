Galatasaray'da Icardi'nin ardından bir transfer daha! Bombalar peş peşe patlıyor...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da taraftarların uzun süredir beklediği Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

“ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM, BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon da Galatasaray ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını belirten Arjantinli forvet, “Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimizi ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz ve en büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

BİR TRANSFER DAHA!

Galatasaray hem Kerem Demirbay hem de Bayer Leverkusen ile mali şartlar konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray bu transfer için Leverkusen'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'ın Kerem Demirbay'a ise 3 milyon euro civarında bir maaş ödeyeceği belirtildi.

Kerem Demirbay, 'Mavi Kart' kontenjanından yerli statüsünde oynayacak.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol 3 asistlik istatistik yakaladı.

