Galatasaray'da Icardi şoku! Geleceği hakkında karar çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi taraftarın heyecanla beklediği Mauro Icardi'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde tam bir soğuk duş yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'in bizzat devreye girmesiyle 3 milyon Euro garanti ve 2 milyon Euro bonus üzerinden anlaşma sağlandığı öne sürülen Arjantinli süperstar cephesinden gelen son haber, sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı.

MENAJER ELİO PİNO TEKLİFİ REDDETTİ

Spor yazarı Murat Özbostan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre; Galatasaray yönetimi ile Icardi'nin menajeri Elio Pino arasında İstanbul'da gerçekleştirilen nihai görüşmelerden olumsuz sonuç çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin masaya koyduğu yıllık 5.5 milyon Euro değerindeki resmi teklifin, oyuncunun menajeri tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ANLAŞMA BOZULDU MU? GÖZLER OYNAMA GARANTİSİNDE

Kısa süre önce kulübün bir "ikonu" olduğu bizzat Başkan Özbek tarafından vurgulanan ve yeni sözleşme için el sıkışıldığı iddia edilen Icardi cephesinin bu ani U dönüşü kafalarda soru işaretleri yarattı. Masanın devrilmesinde sadece maddi şartların değil, aynı zamanda Arjantinli golcünün daha önce talep ettiği öne sürülen ve yönetimin kararı Florya'ya bıraktığı "oynama garantisi" konusundaki anlaşmazlığın da etkili olup olmadığı merak konusu oldu. Görüşmelerin askıya alınmasıyla birlikte Galatasaray yönetiminin yeni bir teklifle kapıyı çalıp çalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.