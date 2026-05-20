İtalya'da deprem! Lazio'nun bir numaralı hedefi Okan Buruk

İtalya Serie A'da teknik adam pazarında taşlar yerinden oynarken, başrolü Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk alıyor. Antonio Conte ile yollarını ayırma noktasına gelen Napoli'nin, Lazio'nun mevcut teknik direktörü Maurizio Sarri'yi yeniden takımın başına getirmek üzere olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcısını Napoli'ye kaptırmaya hazırlanan Çizme ekibi Lazio ise rotasını Türkiye'ye çevirerek gözünü Okan Buruk'a dikti.

LAZIO'NUN İLK TERCİHİ OKAN BURUK

İtalyan basınının önde gelen mecralarından TuttoMercato'nun servis ettiği özel habere göre; Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, yeni teknik direktör arayışları kapsamında oluşturduğu listenin bir numarasına Okan Buruk'u yazdı.

Galatasaray'ın başında üst üste 4 kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarih yazan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u eleyerek Avrupa'da büyük sükse yapan tecrübeli çalıştırıcı, Lazio yönetimini mest etti. Haberin detaylarında, Fabiani'nin Buruk'u uzun süredir yakından mercek altına aldığı ve Sarri sonrası dönem için koltuğa oturtulacak ilk aday olarak belirlediği vurgulandı.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ, ARAPLAR DA DEVREDE

Galatasaray'daki istikrarlı ve dominant başarısıyla Avrupa piyasasının gözdelerinden biri haline gelen Okan Buruk'un talipleri sadece İtalya ile de sınırlı değil. İtalyan basınındaki haberde, başarılı teknik adamın Roberto de Zerbi'den önce İngiltere Premier Lig devi Tottenham'dan gelen teklifi reddettiği hatırlatıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın da kısa süre içinde Okan Buruk'a resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan Lazio yönetiminin, Okan Buruk ile anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşılık B planını da hazır tuttuğu; listede Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino gibi alternatif isimlerin de yer aldığı öğrenildi.